Von dpa | 05.10.2023, 16:28 Uhr

Zwei Segler sind mit ihrem Katamaran bei stürmischem Wetter auf der Ostsee vor Kühlungsborn in Seenot geraten. Das Boot sei nach einem Ruderbruch am Mittwochabend gekentert und bei starkem Seegang manövrierunfähig vor der Küste getrieben, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Donnerstag mit.