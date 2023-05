Manche Apotheken in MV rühren selber Fiebersäfte an. Und in wenigen Tagen dürften auch die ersten Fiebersäfte aus dem Ausland eintreffen. Foto: Dejan Dundjerski up-down up-down Medikamenten-Engpässe in MV Kein Fiebersaft mehr in der Apotheke: Welche Alternativen gibts für mein Kind? Von Anja Bölck | 15.05.2023, 17:48 Uhr

Die Stirn fühlt sich heiß an. Sohnemann oder Töchterchen haben Fieber. Auch das noch: In der Apotheke ist kein Fiebersaft vorrätig oder nur einer mit Beipackzettel in fremder Sprache. Was nun? Kühlen Kopf bewahren und folgende Ratschläge lesen.