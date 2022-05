Blick in den Plenarsaal des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Landtag Keine Dringlichkeitssitzung zur Klimaschutzstiftung Von dpa | 16.05.2022, 18:21 Uhr

Die eigentlich für Dienstag geplante Dringlichkeitssitzung des Landtags in Schwerin zur umstrittenen Klimastiftung MV findet nicht statt. Wie der Landtag am Montag mitteilte, hat Landtagspräsidentin Brigit Hesse (SPD) den Antrag der rot-roten Regierungskoalition abgelehnt. Stattdessen soll der Tagesordnungspunkt in der regulären Landtagssitzung am Mittwoch aufgerufen werden. „Mit meiner Entscheidung mache ich von dem mir zustehenden Ermessensspielraum Gebrauch. Die Beratung des Antrages im Rahmen einer regulären Sitzung ist die aus meiner Sicht sinnvollste Lösung“, so die Landtagspräsidentin.