Industrie Keine Garantien für Beschäftigte der MV Werften Von dpa | 22.04.2022, 21:35 Uhr

Mit dem Medizintechniker Eppendorf ist für einen weiteren Teil der MV-Werften-Gruppe ein neuer Eigentümer gefunden. Das Unternehmen will am Standort in Wismar eine neue Kunststofffabrik aufbauen. Doch was wird aus den Mitarbeitern des alten Werftenstandorts?