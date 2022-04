Justitia FOTO: Rolf Vennenbernd Umwelthilfe Keine kurzfristige Entscheidung: Klage gegen Klimastiftung Von dpa | 14.04.2022, 13:32 Uhr | Update vor 26 Min.

Zu der Initiative der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in ihrem Klageverfahren gegen die umstrittene Klimastiftung MV ist vorerst keine Entscheidung zu erwarten. Das Verwaltungsgericht Schwerin habe am Mittwoch mitgeteilt, dass es wegen fehlender Dringlichkeit kurzfristig keine mündliche Verhandlung geben werde, hieß es von der DUH am Donnerstag in Berlin.