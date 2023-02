FFP2-Maske Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheitsministerin Keine Maske im Nahverkehr: Drese beruft sich auf Experten Von dpa | 01.02.2023, 18:02 Uhr

Aus Sicht der Gesundheitsministerin ist das Auslaufen der Maskenpflicht im Nahverkehr vertretbar. „Wir haben uns wöchentlich mit dem Expertenrat verständigt, wann ein Ausstieg aus der Maskenpflicht in Bus und Bahn verantwortungsbewusst möglich ist“, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch in Schwerin. Sie verwies unter anderem auf die niedrigen Corona-Fallzahlen.