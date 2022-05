Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration FOTO: Stefan Sauer Rostock Keine Maske im Zug: Gesuchter Schläger gefasst Von dpa | 31.05.2022, 09:49 Uhr

Wegen einer fehlenden Corona-Schutzmaske hat die Bundespolizei in Rostock einen seit Dezember 2021 gesuchten Gewaltstraftäter gefasst. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag sagte, wurde der 41-jährige Mann am Montagabend in der S-Bahn zwischen Rostock und Warnemünde festgenommen, wo er Beamten aufgefallen war, weil er keine Maske trug. Er sei bereits mit Haftbefehl gesucht worden.