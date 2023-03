Die Feuerwehr war bei einem Kellerbrand in Neubrandenburg im Einsatz Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa/Archiv up-down up-down Neubrandenburg Unbekannte legen Feuer im Keller eines Mehrfamilienhaus Von Anni Hintz | 06.03.2023, 05:59 Uhr

Am Sonntag wurde ein Brand in Neubrandenburg auf dem Datzeberg gemeldet. Dabei hatten Täter Holzlatten eines Kellerverschlages in einem Mehrfamilienhaus angezündet.