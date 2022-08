ARCHIV - Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Landkreis Rostock Kellerbrand in Plattenbau: Mann weckt Mieter in 30 Wohnungen Von dpa | 02.08.2022, 07:49 Uhr

Ein guter Geruchssinn und der leichte Schlaf eines Mieters haben viele Bewohner eines Plattenbaus in Jördenstorf (Landkreis Rostock) vor größeren Brandschäden bewahrt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, weckte der 56-Jährige wegen Brandgeruchs aus dem Keller kurz nach Mitternacht alle Bewohner der 30 Wohnungen in dem Fünfgeschosser, so dass sie flüchten konnten. Er alarmierte auch Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte den Kellerbrand, bevor sich dieser weiter ausbreitete.