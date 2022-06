FOTO: Daniel Vogel/Kirche MV Auf Jakobswegen in MV „Beim Pilgern kann ich einfach mal aus der Zeit fallen“ Von Anja Bölck | 25.06.2022, 10:00 Uhr

Als Pilgerbeauftrager in MV „klappert“ Kersten Koepcke jährlich kilometerlange Strecken ab. Im Interview erzählt er, warum es gerade mehr Spaß macht, vor der Haustür zu pilgern als in Spanien. Und was er selbst in seinen Rucksack packt.