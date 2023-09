Kriminalität Kind auf Schulweg angefahren und verletzt: Fahrerflucht Von dpa | 07.09.2023, 05:11 Uhr | Update vor 14 Min. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein achtjähriger Junge ist auf seinem Weg zur Schule bei einem Verkehrsunfall in Greifswald schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Junge mit seinem Fahrrad bei Grün über eine Kreuzung, als das Rad von einem Auto erfasst wurde, das eine rote Ampel missachtet hatte, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Der Junge sei gestürzt und habe sich am Kopf verletzt. Der Autofahrer flüchtete demnach am Mittwochmorgen von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.