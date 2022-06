ARCHIV - Ein Stethoskop hängt in einem Krankenhaus an einer Garderobe. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Medizinische Versorgung Kinder- und Jugendmediziner beraten Finanzierung Von dpa | 29.06.2022, 18:59 Uhr

Über die Herausforderungen bei der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen wollen sich Ärzte am Donnerstag in Greifswald austauschen. Bei der Jahrestagung der Norddeutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin soll es unter anderem um die Versorgung chronisch kranker Kinder und die Notfallversorgung in ländlich geprägten Gebieten gehen.