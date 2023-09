Brände Kinderwagen in Mehrfamilienhaus-Keller in Brand gesetzt Von dpa | 13.09.2023, 08:22 Uhr | Update vor 6 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Unbekannte haben in Stralsund erneut einen Kinderwagen im Keller eines Mehrfamilienhauses in Brand gesteckt. Durch das Feuer am Dienstagabend wurde auch ein Stromverteilerkasten zerstört, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Feuerwehrleute konnten den Brand im Stadtteil Grünhufe aber löschen, bevor das Feuer sich so stark ausbreitete, dass die Bewohner des Hauses hätten evakuiert werden müssen.