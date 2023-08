Kindermord-Prozess am Landgericht Schwerin Handy-Foto bringt Version der Mutter ins Wanken Von Andreas Frost | 04.08.2023, 18:30 Uhr Im Prozess um den Mord an einem kleine Jungen in Schwerin gibt es immer wieder neue Wendungen. Foto: Andreas Frost up-down up-down

Ein Konditor steht in Schwerin wegen es mutmaßlichen Mordes an seinem kleinen Sohn vor Gericht. Ein Brief an ihr totes Kind bringt nun ins Wanken, was die Mutter von dem Geschehen erzählt hat.