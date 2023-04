Evangelischer Gottesdienst Foto: Silas Stein/dpa/Illustration up-down up-down Feiertage Kirchen in MV laden zum Osterfest mit vielfältigem Angebot Von dpa | 04.04.2023, 16:31 Uhr

Gottesdienste und musikalische Andachten, Osterfeuer und Osterfrühstück: Mit vielfältigen Veranstaltungen laden die 341 evangelischen Kirchengemeinden in Mecklenburg-Vorpommern zum gemeinsamen Feiern des Osterfestes ein. So gebe es zum Beispiel Osterwanderungen und nach Gottesdiensten auch Eiersuchen für Kinder, kündigten die beiden Kirchenkreise der Nordkirche in Mecklenburg und Vorpommern am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung an.