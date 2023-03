Kita Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Kita-Warnstreik: Mehr Lohn und bessere Bedingungen Von dpa | 22.03.2023, 02:47 Uhr

Am Mittwoch müssen viele Eltern in Rostock die Betreuung ihrer Kinder selbst organisieren. Die Gewerkschaft GEW hat in rund 35 Kindertagesstätten, Horten und Einrichtungen der stationären Hilfe zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind laut Gewerkschaft die Einrichtungen der beiden Träger DRK Rostock Kinder- und Jugendhilfe gGmbH und ASB Küstenkinder e.V.