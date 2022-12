Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Kleinbus und Auto kollidieren: Ein Verletzter, A24 blockiert Von dpa | 15.12.2022, 07:08 Uhr

Ein Auffahrunfall hat am frühen Donnerstagmorgen in Westmecklenburg zu einer Sperrung der Autobahn 24 Berlin-Hamburg in Richtung Berlin geführt. Wie ein Polizeisprecher sagte, stießen bei Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) ein Kleinbus und ein Auto zusammen und blieben liegen. Der 37-jährige Fahrer des Autos wurde wegen seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die drei Insassen des Kleinbusses blieben unverletzt. Die genaue Unfallursache sei noch unklar. Das Auto musste geborgen werden. Der Schaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt.