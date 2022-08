ARCHIV - «Große Fische» während einer Show beim «Kleinen Fest im großen Park» der Festspiele. Foto: Danny Gohlke/dpa FOTO: Danny Gohlke up-down up-down Ludwigslust-Parchim Kleines Fest im großen Park wieder Publikumsmagnet Von dpa | 07.08.2022, 17:51 Uhr | Update vor 34 Min.

Das Kleine Fest im großen Park hat am Wochenende in Ludwigslust mehr als 12.000 Menschen in seinen Bann gezogen. Für Verdruss sorgte das kurzfristige Veto der Staatlichen Schlösser und Gärten gegen das traditionelle Feuerwerk am Samstagabend.