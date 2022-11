Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Kleintraktor kippt bei Behälterbergung auf Fahrer: Mann tot Von dpa | 03.11.2022, 16:01 Uhr

Bei einem Unfall während der Gartenarbeit ist in der Gemeinde Lindetal (Mecklenburgische Seenplatte) ein Mann getötet worden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, handelt es sich um den 32-jährigen Fahrer eines Kleintraktors. Der Verunglückte aus der Region hatte am Donnerstag eine Gartenfläche urbar machen wollen.