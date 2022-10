Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Kleintransporter überladen: Reifen platzt auf Autobahn 24 Von dpa | 06.10.2022, 15:36 Uhr

Mit einem saftigen Bußgeld muss ein 26-jähriger Fahrer eines Kleintransporters nach einem Unfall auf der Bundesautobahn 24 rechnen. Der Reifen des Fahrzeugs war geplatzt. „Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges wurde schnell klar, dass die erhebliche Überladung für den Reifenplatzer ursächlich gewesen ist“, teilte die Polizeiinspektion in Ludwigslust am Donnerstag mit. Beamte hatten das Fahrzeug am Mittwoch bei einer Streife nahe Wöbbelin auf dem Standstreifen entdeckt und routinemäßig kontrolliert.