Energie Klimastiftung: Ehemaliger Wirtschaftsminister äußert Zweifel Von dpa | 06.03.2023, 16:55 Uhr

Der ehemalige Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat Zweifel an der Darstellung der Ministerpräsidentin geäußert, nicht über die Verbrennung von Steuerunterlagen der Klimastiftung MV informiert worden zu sein. Es erscheine „nicht ganz richtig, dass überhaupt keine Informationen in der Staatskanzlei angekommen sind“, sagte der CDU-Politiker am Montag gegenüber dem NDR. Manuela Schwesig sei detailverliebt und wolle wissen, was in der Regierung passiert, sagte er auf Basis seiner eigenen Erfahrungen in der rot-schwarzen Vorgängerregierung.