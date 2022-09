Nord Stream 2 Foto: Stefan Sauer/dpa/Archiv up-down up-down Energie Klimastiftung MV: CDU wirft Land mangelnden Sachverstand vor Von dpa | 21.09.2022, 15:20 Uhr

Die CDU-Fraktion in Schwerin wirft dem Justizministerium beim Umgang mit der umstrittenen Klimastiftung MV mangelnden juristischen Sachverstand vor. Das Ministerium mache es sich als Stiftungsaufsicht einfach, wenn es bei Fragen zu möglichen Verstößen gegen die Russland-Sanktionen an den Bund verweise, sagte der rechtspolitische CDU-Fraktionssprecher Sebastian Ehlers am Mittwoch. Konkret geht es um fällige Millionenzahlungen der Stiftung an das bei der Stiftungsgründung beteiligte Unternehmen Nord Stream 2, eine in der Schweiz ansässige Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom.