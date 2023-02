Landesfinanzminister Heiko Geue unter Druck. Jetzt will er sich äußern. Foto: Bernd Wüstneck up-down up-down Klimastiftung MV: CDU will Sonderermittler Am Dienstag redet Finanzminister Heiko Geue Von Max-Stefan Koslik | 27.02.2023, 17:49 Uhr

Die Vorwürfe werden immer heftiger. Jetzt fordert ein Bundespolitiker der CDU einen Sonderermittler für MV. Finanzminister Heiko Geue will am Dienstag an die Öffentlichkeit gehen.