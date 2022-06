ARCHIV - Akten liegen in einem Landgericht auf einem Tisch. Foto: Swen Pförtner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Swen Pförtner Urteil Klimastiftung MV prüft Einspruch zu Auskunftspflicht Von dpa | 15.06.2022, 14:16 Uhr

Die Stiftung für Klima- und Umweltschutz MV gibt im Streit um ihre Auskunftspflicht gegenüber der Presse nicht klein bei. Wie die Stiftung am Mittwoch in Schwerin auf Anfrage mitteilte, prüft sie einen Einspruch gegen das am Dienstag vom Landgericht Schwerin verkündete Urteil. Zunächst werde aber die schriftliche Begründung abgewartet. Legt die Stiftung nach deren Prüfung Revision ein, muss sich das Oberlandesgericht in Rostock mit dem Urteil befassen. Dort ist bereits ein ähnlicher Streitfall anhängig.