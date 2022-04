Nord Stream 2 FOTO: Stefan Sauer Energie Klimastiftung MV: Sellering stellt Aus erneut in Frage Von dpa | 08.04.2022, 19:02 Uhr | Update vor 16 Min.

Der Vorstandsvorsitzende der umstrittenen Klimastiftung MV, Erwin Sellering (SPD), hat die Auflösung der vom Betreiber der Nord Stream 2 Pipeline maßgeblich finanzierten Stiftung erneut infrage gestellt. Die Stiftung habe nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine jede Tätigkeit für die Gaspipeline eingestellt und wickle den hierfür gegründeten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ab. „Allerdings sehen wir kritisch, dass wir jetzt auch die wichtige Arbeit im Klima- und Umweltschutz einfach einstellen sollen“, sagte der ehemalige Ministerpräsident am Freitag in Schwerin.