MV-Ministerpräsidentin Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Klimastiftung Schwesig stärkt Kabinettsmitgliedern den Rücken Von dpa | 06.03.2023, 11:59 Uhr

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat nach eigenen Angaben nichts gewusst über die Verbrennung von Steuerunterlagen der umstrittenen Klimastiftung in dem Land. Sie bestätigte damit Aussagen ihres Finanz- und ihrer Justizministerin, dass beide sie darüber nicht informiert haben. „Und ich halte das auch für korrekt“, sagte Schwesig am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. In steuerliche und staatsanwaltliche Angelegenheiten habe sich eine Ministerpräsidentin nicht einzumischen.