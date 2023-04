Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Klima-Bildung Klimastiftung startet trotz anhaltender Kritik neues Projekt Von dpa | 22.04.2023, 11:07 Uhr

Die umstrittene Klimastiftung MV hält trotz Forderungen nach ihrer Auflösung wegen des Engagements beim Bau der Erdgasleitung Nord Stream 2 an ihren Projekten für die Klima-Bildung von Kindern fest. Für das Anfang April gestartete Programm „Wasser für Wachstum - Kinder forschen fürs Klima“ hätten sich in den ersten zwei Wochen bereits mehr als 100 Kitas angemeldet, erklärte die Geschäftsführung der Stiftung am Samstag. Täglich würden es mehr.