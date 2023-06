Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Krankenhäuser Kliniken in Finanznot: Protestaktionen auch im Nordosten Von dpa | 20.06.2023, 11:24 Uhr

Am bundesweiten Protesttag für eine bessere Finanzausstattung der Krankenhäuser haben am Dienstag auch Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern auf ihre Notlage aufmerksam gemacht. Die angekündigten Reformen seien noch weit weg und lösten die aktuellen Probleme nicht. „Die Insolvenzgefahr ist groß“, sagte der Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft, Uwe Borchmann.