Streik Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Klinikmitarbeiter in Demmin fordern mehr Geld vom Landkreis Von Winfried Wagner/dpa | 24.04.2023, 11:51 Uhr

Rund 100 Menschen haben am Montag an einem Warnstreik vor dem Kreiskrankenhaus in Demmin teilgenommen.