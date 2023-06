Matthias Köpp Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Partei Köpp appelliert an Ampel: Gangbare Lösungen statt Streit Von dpa | 26.06.2023, 17:18 Uhr

Der Geschäftsführer des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Köpp, hat an die Ampel-Koalition in Berlin appelliert, den Bürgern gangbare Lösungen für die anstehenden Probleme zu präsentieren statt ihre Streitigkeiten nach außen zu tragen. Die Menschen brauchten, gerade in den aktuell unsicheren Zeiten, eine zuverlässige Politik, die auf einer Strategie basiere und einen konsistenten Plan für die Zukunft habe, sagte Köpp am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin.