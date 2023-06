Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Kollision mit Fahrzeugen im Gegenverkehr: Zwei Verletzte Von dpa | 09.06.2023, 22:33 Uhr

Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist auf der Bundesstraße 194 in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Das Fahrzeug des Mannes sei zuerst mit einem Pkw zusammengeprallt, habe dann einen weiteren Wagen gestreift und sei schließlich frontal mit einem Lkw kollidiert, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Ein 25 Jahre alter Autofahrer wurde schwer verletzt, ein 61-Jähriger leicht. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie es hieß.