ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Rostock Kollision mit Lkw auf Vorpommernbrücke: Auto in der Warnow Von dpa | 01.06.2022, 15:43 Uhr

Nach der Kollision mit einem Lastwagen auf der vielbefahrenen Vorpommernbrücke in Rostock ist ein Auto in die Warnow gefahren. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch fuhren die beiden stadteinwärts, als der 34-jährige Lkw-Fahrer von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln wollte. Dabei übersah er das neben ihm fahrenden Auto. Dieses kam von der Fahrspur ab, querte die Gegenfahrbahn, fuhr eine Böschung hinunter und blieb schließlich in der Warnow liegen. Der 74-jährige Fahrer erlitt einen Schock, konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien.