Kindergärten Kommunen fordern mehr Verbindlichkeit bei Kitaplatz-Buchung Von dpa | 14.03.2023, 14:04 Uhr

Der Städte- und Gemeindetag in Mecklenburg-Vorpommern fordert von der Politik eine Regelung für mehr Verbindlichkeit bei der Kitaplatz-Buchung. Durch den Wegfall der Elternbeiträge fehle der Druck, gebuchte Kitaplätze auch in Anspruch zu nehmen, sagte der Vorsitzende Thomas Beyer am Dienstag. Das Land solle für die fehlende Steuerungsfunktion bei der nächsten Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes einen Ersatz finden.