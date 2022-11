Böller Foto: Christophe Gateau/dpa/Archiv up-down up-down Jahreswechsel Kommunen: Kein Böllerverbot an Silvester erwartet Von dpa | 12.11.2022, 08:56 Uhr

Die großen Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern rechnen in diesem Jahr - bis auf Schutzzonen - nicht mit generellen Einschränkungen beim Silvesterfeuerwerk. In einigen Kommunen dürften Böllerfreudige dennoch nicht auf ihre Kosten kommen.