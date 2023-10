Trotz Eskalation im Nahen Osten Korvette aus Warnemünde vor dem Libanon im Blauhelm-Einsatz Von Thomas Volgmann | 16.10.2023, 18:27 Uhr Die Korvette „Oldenburg“ beim Auslaufen vor Warnemünde. Foto: Kay Nietfeld up-down up-down

Die Korvette „Oldenburg“ aus Warnemünde schützt mit ihren 60 Mann Besatzung im Blauhelm-Einsatz der „Unifil“ die Seegrenze des Libanons vor Waffenschmugglern. Doch die Lage in der Region spitzt sich seit dem Überfall der Hamas auf Israel immer weiter zu. Am Wochenende schlug eine Rakete in die Nähe des „Unifil“-Hauptquartiers im Südlibanon ein.