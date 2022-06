ARCHIV - Eine Praktikantin liest Kindern vor. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Mecklenburg-Vorpommern Kostenfreier Ferienhort: Opposition fordert mehr Qualität Von dpa | 28.06.2022, 17:56 Uhr

Berufstätige Eltern in Mecklenburg-Vorpommern können ihre Grundschulkinder von kommender Woche an kostenfrei im Ferienhort bis zu zehn Stunden am Tag betreuen lassen. Der Landtag beschloss dazu am Mittwoch eine Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes mit den Stimmen des rot-roten Regierungslagers. Aus der Opposition kamen kritische Töne: Es handele sich um ein teures Geschenk und es gebe zu wenig Personal, um eine qualitätvolle Betreuung der Kinder zu gewährleisten.