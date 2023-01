Landtagssitzung Mecklenburg-Vorpommern Foto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Nach Debatte über Fleischgarantie Kostet Schulessen bald weniger? Das hat der Landtag MV entschieden Von Hannes Henffler | 27.01.2023, 12:37 Uhr

Im Landtag in MV wurde am Freitag stundenlang über das Schulessen gestritten. Mehr Fleisch und weniger Geld forderte die CDU. So wurde abgestimmt.