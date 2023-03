Kraniche Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Tiere Kraniche legen Zwischenstopp in Nordvorpommern ein Von dpa | 14.03.2023, 12:18 Uhr

Viele Kraniche machen derzeit auf ihrem Rückweg aus dem Süden nach Skandinavien als frühe Frühlingsboten Zwischenrast in Nordvorpommern, bevor sie weiter über die Ostsee fliegen. Bis zu 1000 der großen Vögel könnten an manchen Tagen direkt vor der Kranich-Beobachtungsstation „Kranorama“ zwischen Günz und Buschenhagen beobachtet werden, teilte das Nabu-Kranichzentrum in Groß Mohrdorf am Dienstag mit.