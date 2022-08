ARCHIV - Ein Kranich (Grus grus) fliegt am frühen Morgen am Himmel über seinem Brutgebiet. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Tiere Kranichsaison im Nordosten gestartet Von dpa | 16.08.2022, 17:59 Uhr

Die Kraniche nehmen wieder Kurs auf Mecklenburg- Vorpommern. Derzeit befinden sich mehr als 1000 Kraniche in der Region Darß-Zingster Bodenkette und Rügen, wie Günter Nowald, Leiter des Nabu-Kranichzentrums in Groß Mohrdorf bei Stralsund mitteilte. Bis Ende Oktober sollen es an die 100.000 Großvögel sein, und auch im Landesinneren werden rund 50.000 der Zugvögel erwartet.