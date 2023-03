Rückenschmerzen Foto: picture alliance / Lino Mirgeler up-down up-down Gesundheit Krankenkasse: Rückenschmerzen in MV besonders verbreitet Von dpa | 14.03.2023, 13:48 Uhr

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leiden nach Angaben der Krankenkasse Barmer überdurchschnittlich häufig an Rückenschmerzen. Fast jede dritte Frau (32,4 Prozent) und jeder vierte Mann (24,8 Prozent) im Nordosten sei im Jahr 2021 wegen Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung gewesen, teilte die Barmer am Dienstag nach der Auswertung von Daten ihrer Versicherten mit. Nur in Sachsen-Anhalt erhielten Frauen mit 33,5 Prozent beziehungsweise Männer mit 25,9 Prozent noch öfter eine entsprechende Diagnose.