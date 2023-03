Zecke Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild up-down up-down Borreliose Krankenkasse warnt: Beginn der Zecken-Saison Von dpa | 31.03.2023, 13:22 Uhr

Die Krankenkasse Barmer warnt die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern vor der beginnenden Zecken-Saison im Land. „Wer derzeit in der Natur unterwegs ist, sollte sich und gegebenenfalls die Kinder anschließend auf Zecken absuchen“, sagte Henning Kutzbach, Landesgeschäftsführer der Barmer, am Freitag in Schwerin. Seit Jahresbeginn habe das Robert-Koch-Institut (RKI) bereits mehr als 40 Borreliose-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern registriert.