Cannabis FOTO: Philipp von Ditfurth Arzneimittel Krankenkassen: Kein Hype um medizinisches Cannabis in MV Von dpa | 10.04.2022, 10:12 Uhr | Update vor 7 Min.

Seit fünf Jahren übernehmen Krankenkassen in bestimmten Fällen die Kosten für medizinisches Cannabis. Am Anfang war die Nachfrage groß, doch inzwischen scheint der Hype vorbei zu sein, wie ein Blick auf die Antragszahlen in Mecklenburg-Vorpommern verrät.