Kreatopia on Tour Die Ideentreiber von Morgen: Künstler und Kreative in MV vernetzen sich Von Katharina Golze | 24.08.2023, 16:16 Uhr Bei der Kreatopia 2022 spazierten die Kultur- und Kreativschaffenden in MV durch Rostock. Foto: Erik Gurzan

Etwa 17.000 Menschen in MV arbeiten in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Am 2. September laden sie beim Zusch-Festival in Gadebusch zum Vernetzen. Wie geht es der Szene in MV?