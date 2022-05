Auch im letzten Jahr fand das Projekt „Künstler für Schüler“ statt. Auf der Abschlussveranstaltung leitete etwa Stefan Rätsch die Mittmachwerkstatt „Dünnhäutige Figuren“. FOTO: Danny Gohlke Projekte in MV „Künstler für Schüler“ geht in die nächste Runde Von Konstantin Pavel | 03.05.2022, 16:00 Uhr

Auch in diesem Jahr sind Künstler an vielen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern zu Gast, um mit Schülern aller Altersstufen kreative Projekte auf die Beine zu stellen.