Universität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down AStA Universität Greifswald Kürzungen bei Hochschulen: Studierende fahren nach Schwerin Von dpa | 14.12.2022, 11:47 Uhr

Mit einem Besuch in Schwerin wollen Greifswalder Studierende ihrer Kritik an geplanten Kürzungen bei den Hochschulfinanzen Nachdruck verleihen. Am Donnerstag wollen sie Finanzminister Heiko Geue (SPD) entsprechende Forderungen übergeben, teilte der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität Greifswald am Mittwoch mit. „In Krisenzeiten brauchen wir keine Kürzungen in der Ausbildung der jungen Menschen in M-V, sondern Investitionen in unsere Zukunft!“, forderte der AStA-Vorsitzende Lukas Voigt.