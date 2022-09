Hauptsache preiswert: Die Kunden sparen beim Lebensmitteleinkauf und greifen lieber wieder zu billigerer Ware. Foto: Julian Stratenschulte / dpa up-down up-down Bio-Märkte unter Druck Kunden in MV kaufen weniger Qualitätsfleisch Von Torsten Roth | 13.09.2022, 17:03 Uhr

Stockender Absatz: Die Preiskrise hat Direktvermarkter und Bio-Märkte in MV erreicht. Was Kunden jetzt lieber in den Einkaufswagen legen.