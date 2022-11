Arbeitsagentur Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Kundin droht Arbeitsagentur mit Bombe Von dpa | 03.11.2022, 08:16 Uhr

Eine im Streit in einer Arbeitsagentur geäußerte Bombendrohung hat einer Frau von der Insel Rügen eine ganze Reihe von Anzeigen eingebracht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wird gegen die 35-Jährige wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung sowie Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Polizei war am Mittwoch von der Arbeitsagentur in Bergen alarmiert worden. Dort soll die Frau nach einem Streit mit Agenturmitarbeitern beim Verlassen des Hauses gedroht haben, in das Gebäude „eine Bombe zu schmeißen“.