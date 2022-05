ARCHIV - Mit Gummistiefeln geht eine Frau über eine leicht überflutete Straße. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Wetter Kurz vor Himmelfahrt: Regen verringert Waldbrandgefahr Von dpa | 25.05.2022, 10:17 Uhr

Kurz vor dem Himmelfahrtswochenende ist die lange Zeit hohe Waldbrandgefahr in Mecklenburg-Vorpommern deutlich gesunken. Wie die Landesforstanstalt Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwoch mitteilte, sind unterschiedlich starke Regenschauer die Ursache. Damit liegen die Warnstufen landesweit wieder bei eins und zwei, was geringe Gefahr bedeutet. Nur im Forstamt Sandhof bei Parchim gelte noch Waldbrandwarnstufe drei, was „mittlere Gefahr“ heißt. Insgesamt gibt es fünf Warnstufen.