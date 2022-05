ARCHIV - Eine Frau steht in ihrer Wohnung am Fenster. Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration FOTO: Fabian Sommer Covid-19 Kürzere Corona-Isolation ab Freitag in MV Von dpa | 03.05.2022, 16:20 Uhr

Mit dem Coronavirus infizierte Menschen können ihre Isolation von Freitag an schon nach fünf Tagen statt bislang frühestens sieben Tagen beenden. Voraussetzung dafür sei eine Symptomfreiheit von 48 Stunden, teilte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in Schwerin mit. Sie empfahl jedoch allen Betroffenen dringend, ihre Isolation erst bei einem negativen Testergebnis zu beenden, denn auch symptomlose Menschen seien nach fünf Tagen oft noch ansetckend.