Bäderverkaufsverordnung Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Handel Läden in Badeorten sonntags geöffnet: Händler wollen mehr Von dpa | 14.04.2023, 06:24 Uhr

Sonntags shoppen im Urlaubsort: Das geht jetzt wieder im Nordosten. In Schleswig-Holstein ist das schon seit Mitte März möglich, was die Händler in Mecklenburg-Vorpommern frustriert. Eine Neufassung der Bäderregelung steht allerdings an.